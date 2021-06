Windows 11 : un système d'exploitation conçu pour le jeu vidéo, selon Microsoft

Impossible d'éviter le Xbox Game Pass lorsque nous évoquons la partie « jeu vidéo » de Microsoft. Celui-ci sera à son tour intégré à Windows 11 via l'application Xbox et les abonnés pourront alors télécharger de manière illimitée plus de 100 jeux. De plus, la firme de Redmond a confirmé une nouvelle fois que le cloud gaming sera lui aussi inclus à cette même application Xbox. Donc, même sur un PC peu performant, les titres les plus récents tourneront à merveille à condition d'avoir une connexion robuste à internet.