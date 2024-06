Le SSD WD_Black, compatible PS5, profite d'une remise sur sa version 2To

Si votre PC manque un peu de peps et/ou de mémoire ou que vous vous sentez à l'étroit sur votre PlayStation 5, la solution se trouve avec le WD_Black SN770. Ce SSD interne au format M.2 est compatible avec les configurations modernes et les consoles de Sony. En plus, il est déjà équipé d'un dissipateur thermique, donc vous pouvez l'installer instantanément dans la console de Sony.

Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car si la PS5 propose un stockage théorique de base de 1 To, il n'est en réalité que de 825 Go, le reste étant réservé au système. Quand on sait que certains gros jeux pèsent plus de 130 Go, c'est vite rempli. Là, vous plus que triplez le stockage de la console, donc vous êtes à l'aise. Et sur un PC, vous allez redécouvrir ce que c'est que la vitesse.

Pour ne rien gâcher, il est en ce moment en promo chez Cdiscount ! Vous pouvez le retrouver pour seulement 119,99 €, alors qu'il y a quelque temps encore, il coûtait plus du double.