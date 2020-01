QNAP dévoile un NAS multimédia 2 baies équipé en Celeron dual-core

© QNAP

Intel Celeron J4005 aux commandes

Un NAS capable en 4K

Source : TechPowerUp

Hier, QNAP a introduit un nouveau NAS sur le marché. Très sobrement baptisé TS-251D, ce dernier se pare d'une fiche technique honnête à bien des égards lui permettant d'arriver sereinement chez les revendeurs, avec pour cœur de cible des utilisateurs visant avant tout le multimédia.L'appareil embarque ainsi un processeur Intel Celeron J4005 : une puce dual-core cadencée à 2,0 GHz de base et 2,7 GHz en boost, couplée ici à 2 ou 4 Go de mémoire vive (DDR4). QNAP explique que l'utilisateur peut ajouter lui-même une barrette de DDR4 supplémentaire sur un slot laissé vacant (pour un maximum de 8 Go de RAM, est-il toutefois précisé).Le TS-251D dispose par ailleurs d'un port Gigabit LAN et supporte des HDD ou SSD jusqu'à 6 Gbps, tandis que le jeu d'instructions Intel AES-NI 256 permet pour sa part de chiffrer simplement les données. Au-delà de son port Ethernet, le dispositif arbore une connectique complète, à commencer par un slot PCIe Gen 2.0 x4, permettant par exemple d'ajouter un SSD M.2 (via une carte d'extension QM2 vendue séparément par QNAP), ou un adaptateur sans-fil QWA-AC2600 , également vendu par la marque.On y trouve aussi un port HDMI 2.0 (compatible 4K), deux ports USB 3.0 Type-A et trois ports USB 2.0 Type-A. Un bouton USB-copy est également disponible, au même titre qu'un capteur infrarouge.QNAP met en avant les capacités de son nouveau NAS en transcodage et streaming 4K, mais aussi en management photo. Grâce à une application embarquée (QuMagie) dopée à l'IA, le NAS de QNAP est capable d'identifier dans vos photos, des personnes, des lieux, ou encore des objets.», explique l'un des cadres du groupe dans un communiqué relayé par TechPowerUp. «».Le TS-251D a beau avoir été officiellement lancé hier, nous n'avons pas encore réussi à trouver de prix sur la fiche du produit . Nul doute que QNAP dévoilera les tarifs français des deux versions de son nouveau NAS (disponible avec 2 ou 4 Go de RAM) prochainement.