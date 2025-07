À côté du DS725+, Synology a lancé la mise à jour de ses NAS « Plus » les plus accessibles. On ne peut pas encore parler d'entrée de gamme – les « Value » et « J » sont là pour ça – mais les tarifs sont sensiblement plus bas.

Ainsi, le DS225+ devrait être proposé à moins de 400 euros, tandis que le DS425+ se négocie à un peu plus de 600 euros. Le premier est logiquement un modèle deux baies alors que le second double la mise comme sa référence le suggère, mais dans les deux cas on parle d'un processeur Intel Celeron J4125 pour animer la bête : moins de pêche que les Ryzen R1600 du DS725+.