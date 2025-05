L'introduction du DiskStation DS925+ est l'occasion pour Synology de revenir dans la course après des années très sages sur le plan technique. Ce nouveau NAS est effectivement le premier de cette gamme à passer au 2,5 GbE.

À cette occasion, Synology en profite d'ailleurs pour doubler la mise et ce sont même deux ports 2,5 GbE qui sont intégrés au NAS et qui permettent à la firme de souligner des progrès prodigieux par rapport à la génération précédente : on parle de transferts entre 130 % et 150 % plus rapides.