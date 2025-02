Alors que l'actualité est chaque jour plus riche en événements « fâcheux » pour les entreprises, Synology vise donc avec ActiveProtect à leur offrir une solution pour les « protéger efficacement contre les ransomwares et autres cybermenaces ». Pour ce faire, la marque met en avant l'immuabilité des données et leur isolation au travers de plusieurs niveaux de sécurité, avec la coupure connexions réseau selon les plannings préalablement définis ou, plus extrême encore, l'extinction pure et simple des serveurs de sauvegarde, lesquels ne sont plus allumés, là encore, que selon un planning précis.