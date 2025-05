Synology est-elle devenue une marque plus réservée aux professionnels qu'au grand public ?

Depuis 2017, Synology a stratégiquement élargi son portefeuille pour mieux répondre au marché de l’entreprise. Tout en continuant à proposer aux clients B2C des produits performants et faciles à utiliser, nous avons renforcé notre engagement à fournir des solutions complètes pour les environnements professionnels. Aujourd’hui, notre offre couvre les deux segments, avec des solutions dédiées conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. Nous évoluons d’une image de simple fournisseur de NAS vers celle d’un acteur reconnu dans la gestion et la sécurité des données intégrées. Cette transformation reflète notre volonté d’accompagner les organisations de toutes tailles dans la sécurisation, la gestion et la valorisation de leurs données, qu’elles soient hébergées sur site, en environnement hybride ou dans le cloud.

Pourquoi Synology a-t-elle décidé de s'attaquer au marché des caméras de surveillance pourtant assez saturé ?

Synology est en réalité active dans le domaine de la vidéosurveillance depuis longtemps, grâce à notre logiciel Surveillance Station, qui permet aux utilisateurs de gérer des flux vidéo en intégrant des caméras IP tierces dans leur écosystème Synology existant. Plus de 8 300 modèles de caméras provenant de grandes marques de surveillance sont compatibles avec Synology. Toutefois, nos utilisateurs nous demandaient de plus en plus une expérience plus fluide et pleinement intégrée. Pour répondre à cette demande, nous avons lancé notre propre gamme de caméras de surveillance. En proposant à la fois le matériel et le logiciel, nous offrons une solution unifiée et clé en main, garantissant la même expérience utilisateur intuitive et les performances fiables que l’on retrouve dans nos NAS. Notre objectif est de simplifier le déploiement, d’assurer la compatibilité et de proposer un écosystème cohérent qui facilite la gestion de la vidéosurveillance, tant pour les entreprises que pour les utilisateurs particuliers. Bien entendu, nous continuons à collaborer avec d'autres acteurs du secteur pour intégrer leurs caméras et leurs outils d’analyse vidéo, afin de renforcer notre écosystème.

Comment expliquer que 80% des entreprises du CAC 40 soient équipées en matériel Synology ?

Notre forte présence au sein des entreprises du CAC 40 est le fruit d’un virage stratégique amorcé en 2017, avec un accent renforcé sur les solutions professionnelles. Notre interface intuitive et nos solutions sans licence, contrairement aux modèles coûteux de nombreux concurrents, nous ont permis de gagner du terrain sur ce marché. En 2019, environ 30% des entreprises du CAC 40 utilisaient nos solutions. Depuis, nous avons connu une croissance constante, atteignant aujourd’hui 80%. Ce succès ne se limite pas à la France. Un facteur clé de cette adoption est la souveraineté des données. Alors que les réglementations sur la sécurité des données se durcissent, en particulier avec la mise en œuvre de la directive NIS2 de l’UE, les organisations privilégient des solutions leur garantissant un contrôle total de leurs données. L’engagement de Synology en faveur des déploiements sur site et hybrides répond parfaitement à ces exigences, offrant aux entreprises l’assurance que leurs données sont protégées contre des menaces comme les ransomwares, sans compromettre la conformité ni la facilité d’utilisation.