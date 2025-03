Une caméra 125° avec définition Quad HD et compatibilité HDR

Certifiée IP65 (et donc aussi adaptée à un usage extérieur pour peu qu’il y ait une source de courant à proximité), la CC400W embarque du Wi-Fi double bande (2,4 et 5 GHz), permettant de s’affranchir des câblages complexes et de la positionner aisément – au plafond, au mur ou sur une surface plane. Son micro et son haut-parleur intégrés assurent un dialogue bidirectionnel instantané à distance depuis un smartphone ou un poste de travail.