Le premier BeeStation avait laissé quelques aficionados de la marque et technophiles sur leur faim. Synology les a entendus et propose désormais le BeeStation Plus à son catalogue, une version améliorée de son unité de stockage grand public, à mi-chemin entre disque dur externe et NAS (serveur domestique).

Avec une capacité portée à 8 To (le double de la version précédente, toujours en disque dur mécanique) et des performances jusqu'à 4,8 fois supérieures, le BeeStation Plus vient enrichir la gamme grand public de Synology. Cette série entend faciliter la gestion quotidienne des fichiers et contenus multimédias, aussi bien à domicile qu’au bureau.

Un accès rapide à toutes vos données, sans compromis