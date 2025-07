Une politique hardware qui questionne

Sous le capot, vous trouverez un processeur Intel Celeron J4125 quadruple cœur à 2 GHz (2,7 GHz en fréquence maximale), doté de 4 Mo de mémoire cache, et entouré de 2 Go de mémoire vive extensibles à 6 Go via une barrette de DDR4... certifiée par Synology. Même si la puce date un peu (finesse de gravure de 14 nm), elle fera le job sans sourciller. L'absence d'un ou plusieurs emplacement M.2 pour intégrer des SSD NVMe est quand même à souligner pour ceux qui privilégient la vitesse d'accès aux données à la robustesse des sauvegardes.