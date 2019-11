Synology lance son DS120j : un DS119j légèrement remanié, maintenu à un tarif abordable

© Synology via Inpact Hardware

Un tarif maintenu à 105 euros pour 256 Mo de RAM en plus

Quelques Watts économisés en vieille et en fonctionnement

Pas de folie, avec cette nouvelle référence donc, mais une consommation légèrement optimisée en veille comme en charge et une quantité de mémoire vive doublée. Le SoC, lui, reste sans surprise inchangé au même titre que le design général du dispositif.Comme l'indiquent nos confrères d'Inpact Hardware, ce modèle DS120J se pare du même châssis que celui du DS119J. Lui même en héritait déjà des DS115J et DS112J. NAS entrée de gamme oblige, il faut se contenter d'une seule baie pour disque dur, et d'une connectique limitée à un unique port Gigabit et deux entrées USB 2.0.Sous le capot, les composants évoluent peu : on retrouve ainsi un SoC Armada 3700 signé de la griffe du constructeur californien Marvell. Ce dernier est pourvu de deux cores cadencés à 800 MHz et n'a donc rien d'une bête de course.La principale nouveauté technologique du DS120J est d'embarquer 512 Mo de mémoire vive en DDR3L (contre seulement 256 Mo sur le DS119J). Les débit annoncés par Synology pour son nouveau modèle évoluent à peine vis-à-vis de l'ancien, avec 112 Mo/s mesurés en lecture et 106 Mo/s en écriture.Synology ne précise pas si d'autres améliorations sont d'actualité, mais il semble que le DS120J profite bel et bien d'une consommation optimisée. La chose est ténue, certes, mais mérite d'être soulignée avec 4,68 Watts relevés par le fabricant en mode veille (contre 5,01 Watts sur le DS119J) et 9,81 Watts en fonctionnement (contre 10,04 Watts auparavant).Le Synology DiskStation DS120J est disponible dès à présent. Il peut notamment se trouver chez LDLC pour un peu plus de 103 euros, ou chez MacWay pour 105 euros.Pour plus d'informations sur les serveurs domestiques, n'hésitez pas à consulter notre comparatif détaillé des meilleurs NAS du marché.