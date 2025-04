Des vidéos hébergées sur les serveurs européens d'Amazon

En souscrivant à l'abonnement Blink Plus, les utilisateurs bénéficient de fonctions supplémentaires telles que l'enregistrement et le partage illimités de vidéos pendant 30 jours, la vidéo en direct prolongé et un accès immédiat aux clips enregistrés. Chaque nouvel acquéreur profite automatiquement d’un essai gratuit de 30 jours au service Blink Plus (puis 10 euros par mois ou 100€ à l'année).

Enfin, Amazon insiste particulièrement sur la sécurité et la confidentialité : les communications et enregistrements Blink seraient entièrement chiffrés et stockés sur des serveurs Amazon situés en Europe. Les utilisateurs conserveraient bien entendu la possibilité de désactiver leur caméra ou ses fonctions d’enregistrement à tout moment. La Blink Outdoor 4 est disponible dès maintenant sur Amazon.fr au tarif de 79,99€, et prochainement en pack avec le module d'extension de piles à 99,99€. Alors, vous souriez toujours ?