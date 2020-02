Il existe désormais une extension pour piles pour le Raspberry Pi Zero

Deux piles AA pour deux heures d'autonomie

Une bonne nouvelle pour les, même si le prix de cet objet en décevra plus d'un.Notamment connue pour ses modules COM, la société américaine Gumstix a récemment étendu sa gamme de produits à destination des cartes Raspberry Pi . Après avoir lancé sa gamme Gumstix Pi Family avec des projets comme Chatterbox , un kit de développement pour Alexa Voice Service sur Raspberry Pi, Gumstix revient avec une extension (HAT) nouvelle et pertinente pour lesLe Gumstix Raspberry Pi Zero Battery Board permet en effet d'alimenter un Pi Zero sans qu'il soit nécessaire de le connecter au secteur ou à une batterie encombrante, faisant ainsi clairement gagner en compacité la plus minuscule des framboises.Cette extension possède bien d'autres avantages et une certaine polyvalence. Se connectant sur les broches GPIO du Pi Zero , elle n'embarque pas seulement un support permettant de placer deux piles AA mais aussi l'électronique nécessaire à leur recharge, ce qui indique qu'il est possible d'utiliser deux accumulateurs NiMH ou NiCd et de les recharger simplement grâce au port microUSB du Pi Zero.Outre ce module LTC4060 provenant de Linear Technology, cette extension embarque un capteur de mouvements (IMU) Bosch BMI160. Il s'agit ni plus ni moins d'un accéléromètre trois axes épaulé par un gyroscope, ce qui ouvre de multiples possibilités de projets. Le fort inconvénient de ce produit, c'est sans aucun doute son prix puisqu'il vient d'être lancé pour 50 $, soit dix fois plus cher que le Pi Zero sur lequel il vient reposer !Gumstix indique toutefois que cette extension peut être adaptée pour d'autres cartes Raspberry Pi ; c'est là le point fort de la société qui propose son outil en ligne nommé Geppetto. Ce dernier permet de personnaliser un grand nombre de produits grâce à une interface, un système de conception modulaire de produits électroniques particulièrement simple et accessible.