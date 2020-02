Raspbian, l'OS pour Raspberry, reçoit une grosse mise à jour

De nouvelles icônes dans l'explorateur de fichier et des options d'accessibilité un peu plus développées

Les réglages audio désormais plus faciles d'accès

Raspbian anime les Raspberry Pi avec brio depuis des années, mais des améliorations sont néanmoins nécessaires. La Raspberry Pi Foundation est aussi de cet avis, et vient par conséquent de déployer, ce 7 février, une mise à jour intéressante et relativement riche en nouveautés pour la dernière version canonique du système : Buster.Parmi les principaux ajouts : une légère révision de l'explorateur de fichiers, qui profite désormais de nouvelles icônes permettant d'identifier plus facilement les différents types de dossiers. Pratique. Les flèches d'expansion n'apparaissent par ailleurs plus que sur les dossiers contenant des sous-dossiers. Dans le cas contraire, elles sont tout simplement dissimulées pour faciliter la navigation.Les options d'accessibilité ont aussi été revues avec la dernière version de Raspbian Buster. Pour parvenir à revoir efficacement sa copie en la matière, la Raspberry Pi Foundation a sollicité l'aide d'une association spécialisée dans l'accompagnement technologique de personnes en situation de handicap. Cette dernière a tout bêtement évalué l'environnement de bureau des Raspberry Pi pour pointer leurs faiblesses.C'est suite à ceque Raspbian Buster profite de quelques nouveautés, notamment à destination des personnes malvoyantes. Le support du lecteur d'écrans open-source Orca (compatible avec la plupart des applications utilisant les outils GTK ou Qt) vient ainsi d'être ajouté, au même titre qu'une nouvelle fonctionnalité permettant de doubler les pixels depuis le menu de configuration d'un Raspberry Pi (pour une meilleure visibilité des caractères).Autre nouveauté : l'ajout de jeux basés sur le langage Python et développés à partir du dernier livre du développeur Eben Upton :. Ces derniers sont disponibles au téléchargement depuis la rubrique « Logiciels recommandés ». Enfin, les préférences audio ne se cantonnent plus au menu principal, elles sont maintenant accessibles directement depuis le plugin de volume intégré à la barre de tâches. Parallèlement, il est aussi possible de désactiver la fonction de coupure d'affichage (pour économiser de l'énergie au bout d'une période d'inactivité) depuis les réglages.Si vous souhaitez découvrir l'intégralité des fonctions ajoutées à la mise à jour de Buster, n'hésitez pas à consulter le billet publié vendredi par la Raspberry Pi Foundation . Pour la télécharger, deux solutions : passer par votre appareil ou par la page Raspbian dédiée aux téléchargements