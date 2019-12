Depuis son lancement, 30 millions de Raspberry Pi on été vendus

Lire aussi :

30 millions de Raspberry Pi

Imaginé dès 2006, et commercialisé en 2012, le nano-ordinateur Raspberry Pi vient tout juste de dépasser le cap des 30 millions de ventes dans le monde. Une nouvelle annoncée directement par le co-fondateur de la fondation sur Twitter. À noter qu'il s'agit en réalité ici de modèles «».Rappelons que le Raspberry Pi est proposé à environ 35 dollars, et permet aux amateurs de personnalisation de créer à peu près tout et n'importe quoi. La base du projet était de proposer un ordinateur parfaitement exploitable, et le moins cher possible.Le dernier modèle en date, Raspberry 4, est proposé depuis quelques mois maintenant en différentes versions (1 Go, 2 Go et 4 Go de RAM) et peut par exemple être relié à deux écrans, via HDMI.