Les pilotes Vulkan pourraient supporter les Raspberry Pi et en augmenter les capacités graphiques

Une nouveauté qu'il ne faut pas attendre dans l'immédiat

La chose n'est pas encore faite, mais elle pourrait constituer une (petite) révolution pour les Raspberry Pi. La Raspberry Pi Foundation a annoncé ce vendredi qu'elle travaillait au développement de pilotes open-source exploitant l'API Vulkan, utilisée de manière cross-plateforme tant par AMD, qu'ARM, Intel ou encore NVIDIA. Au travers de cette annonce, la fondation ouvre la perspective de performances graphiques améliorées sur ses différents nano-ordinateurs.Si la fondation estime dans son communiqué que le recours à l'API Vulkan permettra de mieux «», on ignore quand ces pilotes arriveront sur Raspberry Pi. En réalité, et comme Tom's Hardware US le souligne, il faudrait s'attendre à patienter un bon moment avant de voir le projet se concrétiser.Et pour cause, si des développeurs amateurs se sont déjà penchés sur la question au fil des années, le développement d'un pilote Vulkan officiel vient pour sa part tout juste de commencer. Eben Upton évoque ainsi clairement un simple «».», explique Eben Upton. «», conclue-t-il.Reste que le projet est prometteur. Il pourrait, dans les faits, permettre de réduire l'écart de performances GPU constaté entre un Raspberry Pi et certains PCs « pleine taille ». Une bonne nouvelle en prévision qui méritera toutefois des tests approfondis, une fois lesdits pilotes lancés, pour estimer clairement les gains obtenus.