ASUS et Google s'associent pour créer un équivalent de Raspberry Pi dédié à l'IA

© Tinker Edge R / ASUS

Deux modèles équipés différemment

Lire aussi :

Intel intègre son "Element" dans les NUC Ghost Canyon



© Tinker Edge T / ASUS

Connectique conventionnelle et système de dissipation actif

Lire aussi :

Corsair dévoile de nouveaux modèles de PC gamer One et One Pro



Source : AnandTech

Pour l'heure limitée à deux modèles seulement, cette gamme naissante d'appareils créés de concert par Google et le Taïwanais ASUS se destine en premier lieu aux applications d'IA par inférence, comme la reconnaissance d'images, précise AnandTech. Ses deux ordinateurs miniatures n'ont donc pas vocation à toucher le grand public comme peuvent le faire les Raspberry Pi, par exemple. Ils s'orientent plutôt vers le secteur de l'internet des objets (IoT).Deux références sont pour l'heure annoncées : les Tinker Edge T et Tinker Edge R. La variante « T » est basée sur une puce i.MX8M signée NXP et profite d'un TPU Edge, permettant l'accélération du framework TensorFlow Lite . Le modèle « R » est pour sa part motorisé par un processeur RK3399 Pro de chez Rockchip. Il dispose en outre d'un NPU dédié au machine learning en définition 4K.Tous deux supportent officiellement les systèmes d'exploitation Android et Debian, mais ils peuvent aussi (du moins officieusement) être animés par Linux ou d'autres OS légers.Les Tinker Edge T et Tinker Edge R embarquent l'un comme l'autre une connectique relativement classique sur ce type d'appareils. On retrouve ainsi un port Gigabit Ethernet, au moins deux entrées USB 3.0 et une sortie HDMI. Une entrée USB Type-C est aussi prévue sur les deux modèles, tandis que l'alimentation semble passer par un port dédié.Pensés pour être à la fois ultra-compacts et très peu gourmands en termes de consommation, les Tinker Edge T et R seront présentés par ASUS durant la conférence IoT Technology, prévue ce 20 novembre au Japon. Aucun tarif n'a encore été annoncé pour ces deux produits.