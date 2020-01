Bientôt une alternative au Raspberry Pi dotée de deux ports ethernet

© FriendlyElec

Taille contenue, connectique limitée, objectif resserré

Pas de prix annoncé pour l'instant (mais il sera vraisemblablement bas)

L'unique port Ethernet du vénérable Raspberry Pi 4 ne vous suffit pas ? Bonne nouvelle, vous aurez bientôt une nouvelle option à étudier de près sur le marché (encore assez restreint) des nano-ordinateurs monocarte : le NanoPi R2S de FriendlyElec . L'intérêt de ce modèle, dans l'absolu plus limité que le Raspberry Pi 4 en termes de fiche technique, est d'embarquer deux ports Ethernet pour cibler les utilisateurs désireux de créer un dispositif mis en réseau.Ce NanoPi R2S est petit, nettement plus compact que son concurrent, avec des mensurations ne dépassant pas les 55,8 par 52 mm (2,2 par 2 pouces chez nos amis américains). Des dimensions comparables, note Tom's Hardware, à celles d'un Raspberry Pi A+.Sur cette carte s'activent quatre cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à un maximum de 1,5 GHz et couplés à seulement 1 Go de mémoire vive (DDR4). C'est nettement moins que les 4 Go intégrés au Raspberry Pi 4, mais l'appareil de FriendlyElec semble bien parti pour se rattraper côté prix.En matière de connectique, on ira vite : le NanoPi R2S n'embarque qu'un seul port USB Type-A, qui servira à connecter des périphériques, et un port MicroUSB, nécessaire à l'alimentation. Pour le reste, on retrouve les deux ports Ethernet évoqués plus haut, ainsi qu'un connecteur 10 pin GPIO.Une fiche technique qui ne conviendra pas à tous les utilisateurs, ce qui tombe bien : l'appareil ne vise pas l'universalité, mais plutôt le public désireux d'acquérir un SBC à prix contenu, capable de jolies choses en réseau grâce à ses deux ports Ethernet.FriendlyElec n'a malheureusement pas encore annoncé de tarif pour son NanoPi R2S. On ignore par ailleurs quand l'appareil arrivera sur le marché.Ce que l'on sait en revanche, c'est que son prédécesseur, le NanoPi R1S, était proposé à partir de 25 dollars. Un tarif qui incluait pour rappel les frais de port depuis la Chine.