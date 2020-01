Intel lance ses NUC 8 Pro, des mini-PC à destination des professionnels

© Intel

Des NUCs à la carte

Connectique attendue... mais pas de jack

Source : TechPowerUp

», Intel a trouvé un joli slogan pour ses nouveaux mini-PC conçus pour le monde professionnel et celui de l'entreprise. Baptisés NUC 8 Pro « Provo Canyon », ces derniers arrivent sur le marché en trois déclinaisons (NUC8v7PN, NUC8v5PN et NUC8i3PN) équipées de processeurs Intel vPro ou de puces « classiques » de huitième génération Whiskey Lake-U. Ces trois modèles peuvent par ailleurs prétendre, au choix, à un châssis compact... ou ultra-compact.Sur le haut de gamme, Intel propose ainsi son NUC8v7PN, équipé d'un Core i7-8665U, viennent ensuite les NUC8v5PN et NUC8i3PN, qui embarquent respectivement des Core i5-8365U et Core i3-8145U. Les deux premiers modèles peuvent aussi embarquer un support Intel vPro, pour des puces plus sécurisées et adaptées au monde de l'entreprise.Comme évoqué un peu plus haut, Intel permet à ses clients de choisir deux types de boîtiers pour ces trois nouveaux NUCs. Les boîtiers « H » disposent d'un emplacement 2,5 pouces avec une interface 6 Gbps et pour des mensurations de 117 mm x 112 mm x 53 mm. Les châssis « K » font quant à eux l'impasse sur la baie 2,5 pouces pour gagner en compacité. On profite ainsi d'un gabarit nettement menu ne dépassant pas les 37 mm d'épaisseur. À noter que les trois NUCs d'Intel peuvent également être achetés sans châssis, si d'aventure vous aviez des boîtiers à recycler.Côté connectique, Intel évoque une connectique relativement complète, mais sans fioritures particulières, commune aux trois modèles de NUC 8 Pro. On hérite ainsi de deux ports HDMI 2.0b, deux slots DDR4 SO-DIMM (pour un maximum de 32 Go de RAM), d'un port Thunderbolt 3 (40 Gbps), d'une sortie DisplayPort 1.3 et de quatre ports USB Type-A (3 en USB 3.1 Gen 2 et un en USB 2.0). Notons par contre l'absence pure et simple de prise Jack 3,5 mm. L'audio passe ici par les ports HDMI ou Display Port.La connectivité, elle, passe par une carte Wi-Fi Intel AC-9560 vPro (pour les NUC8v7PN et NUC8v5PN), ou une carte AC-9560 (pour le modèle entrée de gamme). Les trois variantes du NUC 8 Pro sont certifiées Windows 10 IoT Enterprise et Windows Server 2019, note enfin TechPowerUp.