Intel rejoint l'alliance CHIPS pour le standard AIB, bus d'interface avancé

Le constructeur a rejoint l'organisme, qui comptait déjà Google, pour démocratiser son bus d'interface avancé (AIB), au sujet duquel il a déjà publié un livre blanc Le président de l'alliance CHIPS et directeur principal de l'architecture des plates-formes de nouvelle génération chez Western Digital, Zvonimir Bandić, a déclaré : «».L'alliance CHIPS fait partie intégrante de la fondation Linux. Lancée en mars 2019 , elle s'est concentrée sur le développement de circuits silicium à base d'architecture RISC-V. Son objectif est de favoriser la création et le déploiement de SoC, de périphériques et d'outils logiciels utilisables dans des applications mobiles, informatiques, électroniques et dans l'Internet orienté objets (IoT). Rejoint par de grandes sociétés, notamment Google et Western Digital, elle comprend désormais aussi Intel, qui dispose d'un siège au sein de son conseil d'administration.L'AIB a été dévoilé en mai dernier par Intel. Il s'agit d'un standard destiné à uniformiser l'industrie des semi-conducteurs. Cette norme est déjà utilisée dans certaines gammes de ses FGPA, notamment dans la famille des Stratix 10 GX (ce qui inclut donc le plus grand FGPA du monde ). Rendue disponible par le constructeur sans aucune contrepartie financière, et déjà adoptée par la DARPA américaine, elle doit optimiser la production de puces compatibles et réduire les coûts de production.Désormais, la norme AIB sera développée par l'alliance CHIPS. Un groupe de travail dédié doit commencer prochainement à travailler sur celle-ci et à y apporter ses propres contributions. L'ensemble des données techniques concernant l'AIB a déjà été déposé dans le GitHub de l'organisme