CES 2020 : Intel confirme le développement de son Thunderbolt 4, quatre fois plus rapide que l'USB 3

Le Thunderbolt, quatre quatre fois plus véloce que l'USB 3.2 Gen 2

Durant sa conférence au CES, Intel nous donnait enfin des nouvelles de sa prochaine famille de processeurs Tiger Lake . Pendant la présentation, une annonce intéressante : ces derniers seront compatibles avec le standard Thunderbolt 4 actuellement en cours de développement chez Intel.D'après Intel, cette nouvelle norme Thunderbolt 4 serait capable de débits quatre fois plus importants que l'USB 3.2 Gen 2 (la version supportant les 10 Gbps, note AnandTech qui a demandé confirmation à Intel). Cela laisse par contre à penser que la vitesse de pointe du Thunderbolt 4 serait la même que le Thunderbolt 3 : 40 Gbps. Intel n'a toutefois pas souhaité donner plus de détails.Selon toute logique, le groupe, qui a cédé les spécifications du Thunderbolt 3 à l'USB-IF pour le futur standard USB 4.0, misera sur une certification de son cru pour les ports USB Type-C compatibles Thunderbolt 4. Reste aussi à savoir quel genre de fonctionnalité cette nouvelle norme pourra apporter - en plus de ses vitesses de transferts élevées.