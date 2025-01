Néanmoins, si vous vous servez de votre Raspberry Pi pour bricoler de l’électronique, héberger un petit serveur domestique ou faire tourner une instance légère de Linux, la différence entre 8 et 16 Go sera loin d’être déterminante. Dans ces scenarii, l’écart de prix pourrait sembler disproportionné.

Pour les usages grand public, un Raspberry Pi 5 à 4 ou 8 Go reste largement suffisant pour faire de la bureautique basique, naviguer sur le Web (même avec plusieurs onglets) et gérer du multimédia léger. Les tests préliminaires indiquent que les performances CPU ne changent pas radicalement entre les différentes versions : le gain vient essentiellement de la capacité mémoire et du potentiel de multitâche.

L’augmentation progressive des prix du Raspberry Pi interroge sur le positionnement futur de la gamme. À 120 dollars, ce n’est plus l’ordinateur à 35 dollars d’autrefois, conçu pour apprendre à programmer et réaliser de petits projets à moindre coût. La fondation semble toutefois justifier cette hausse par la volonté de satisfaire des besoins beaucoup plus variés et avancés, allant du serveur compact aux applications IA.

Il reste que ce Raspberry Pi 5 en 16 Go demeure incroyablement modulaire et complet. Le support technique, l’écosystème de modules additionnels, les communautés de makers et la disponibilité logicielle en font toujours une valeur sûre pour quiconque recherche une plate-forme polyvalente et évolutive. Finalement, tout dépend de vos objectifs : si vous rêvez de pousser la machine dans ses derniers retranchements ou de monter un projet ambitieux (intelligence artificielle, virtualisation, etc.), alors ces 16 Go pourraient changer la donne.