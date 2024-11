Ce format est un atout indiscutable pour le Compute Model 5, qui ne lésine pour autant pas sur les composants embarqués. En effet, à côté du BCM2712, on peut choisir une configuration avec ou sans Wi-Fi/Bluetooth ainsi que pour différents niveaux de mémoire RAM (2, 4 ou 8 Go) et de stockage (jusqu'à 64 Go).

À la différence du Raspberry Pi 5 « classique », le Compute Model 5 doit faire une croix sur les connecteurs traditionnels. En dehors du sans-fil, la connectique passe par le port GPIO 40 broches présent au dos de la carte. Grâce à lui, on peut imaginer toutes sortes d'extensions, et Raspberry Pi propose déjà une IO Board avec quantité de connecteurs et un IO Case pour contenir l'ensemble.