Celle-ci intègre donc toujours quatre cœurs ARM Cortex-A76 à 2,4 GHz, mais on sait d'expérience – merci le Raspberry Pi 400 – qu'au sein de son nouvel écrin, le Broadcom sera moins sujet à la chauffe. La puce est toujours dotée de 512 Ko de cache L2 par cœur et d'un cache partagé L3 de 2 Mo. La fondation complète la configuration avec 8 Go de LPDDR4X-4267 SDRAM, un lecteur de microSD jusqu'à 32 Go et une connectique Wi-Fi 5/Bluetooth 5.0 BLE.

Officiellement déjà en vente, le Raspberry Pi 500 semble difficile à dénicher en Europe et, en France, il n'est de toute façon encore qu'annoncé, sans date précise de disponibilité. Pour le prix, on parle de 90 dollars, ce qui devrait nous faire autour de 105 euros, mais sachez qu'un desktop kit est proposé – comme pour le Pi 400 – il intègre, en plus du Pi 500, une carte microSD de 32 Go, une brique d'alimentation et un livre « Guide du débutant », pour 120 dollars.