Comme nous le rappelle MacRumors, le Mac mini originel avait été dévoilé lors de la MacWorld Expo en 2005. L'appareil avait été conçu comme une sorte de produit d'appel, permettant à de nouveaux utilisateurs d'entrer dans l'écosystème Apple sans les dépenses associées aux produits haut de gamme alors proposés par la marque. On pense notamment aux Power Mac G5 ou encore à l'iMac G5.

Dès ses débuts, le Mac mini était donc pensé pour pouvoir être utilisé facilement avec un écran et des périphériques tiers émanant d'autres constructeurs. Une quasi « anomalie » dans l'environnement matériel d'Apple. Il y a 20 ans, l'engin était par ailleurs déjà présenté par Steve Jobs comme étant « le Mac le plus abordable jamais lancé », avec un tarif alors affiché à 499 dollars pour le modèle de base.

À sa sortie, le Mac mini millésime 2005 était animé par Mac OS X Panther. Il regroupait notamment un processeur PowerPC G4 (disponible en configurations 1,25 GHz ou 1,42 GHz), une carte graphique ATI Radeon 9200, 256 Mo de mémoire vive DDR (extensible à 1 Go) et un disque dur de 40 Go ou 80 Go en fonction des options choisies. L'appareil embarquait par ailleurs deux ports USB 2.0, un port FireWire 400 et une sortie DVI, le tout dans un châssis en aluminium et polycarbonate blanc de 16,5 cm de côté pour un peu plus de 5 cm d'épaisseur.