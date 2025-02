Quoi qu'il en soit, le modèle commercialisé par ColorWare est décliné en versions M4 et M4 Pro, avec 16 ou 24 Go de mémoire unifiée et 256 ou 512 Go de SSD.

On y trouve bien entendu les mêmes spécifications et les mêmes connectiques que sur les moutures classiques, avec trois ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI, et une prise Ethernet à l'arrière. À l'avant, on retrouve deux ports Thunderbolt 4 et une prise casque. Quant au bouton de mise sous tension… il reste au même endroit, et donc localisé sous le châssis.

Côté prix, ColorWare facture 300 dollars son design custom. Le Mac mini de base (M4/16 Go /256 Go) voit ainsi son prix grimper à 899 dollars, tandis que la variante la plus performante (M4 Pro/24 Go/512 Go) monte à 1 699 dollars. Des tarifs traditionnellement annoncés hors-taxe (États-Unis, forcément), auxquels s'ajouteront des frais de port (comptez environ 60 dollars) et d'éventuels frais de douanes dans le cas d'une expédition vers la France.