Comme sur l'iMac, c'est la puce M4 qui constitue le plat de résistance de ce nouvel ordinateur. Apple propose, comme avec le Mac mini M2, deux versions, l'une équipée du processeur M4, et l'autre, bien plus onéreuse, qui comprend une toute nouvelle puce M4 Pro. Cette dernière intègre jusqu’à 14 cœurs, dont 10 cœurs de performance et quatre cœurs à haute efficacité énergétique, et jusqu'à 20 cœurs GPU pour les professionnels souhaitant le plus de puissance possible pour leurs différents projets. Il prend aussi en charge jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et 273 Go/s de bande passante mémoire. À noter que les Mac mini M4 Pro troquent le Thunderbolt 4 contre du Thunderbolt 5, avec des débits pouvant grimper jusqu'à 120 Gbit/s.

Moins chère et davantage tournée vers le grand public, la version de base du Mac mini, cuvée 2024, dispose d'un processeur M4 incluant un CPU 10 cœurs et un GPU 10 cœurs, et 16 Go de RAM, et peut gérer jusqu'à deux écrans 6K.