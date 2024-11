G29

« Ces choix apparemment contre-intuitifs génèrent du buzz, de la conversation, et finalement de la visibilité médiatique.

Un marketing subtil qui détourne l’attention des critiques[…] »

Heu, vous n’êtes pas un peu sur la pente du complotisme ? Apple aurait volontairement placé le bouton là pour faire du (mauvais) buzz ?

Il me semble que les performances de la puce M4 suffisent pour faire du (bon) buzz, et que le positionnement de ce bouton est juste une manifestation de la manie d’Apple à vouloir nous faire utiliser leurs produits comme eux le pensent, et pas comme nous on le veut