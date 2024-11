La marque à la pomme n'a visiblement pas révélé tous les détails au sujet de son nouveau Mac mini lors de son annonce. En effet, le modèle d'entrée de gamme, commercialisé à 699 euros, embarque désormais deux barrettes de stockage de 128 Go chacune, contrairement à son prédécesseur M2 qui n'en possédait qu'une seule.

Selon les affirmations de MacRumors rapportées par le site Neowin, l'utilisation de deux puces de 128 Go dans le nouveau Mac mini n'entraînera pas de diminution significative des vitesses SSD par rapport aux modèles haut de gamme dotés d'un stockage de 512 Go, 1 To ou plus. Cette configuration pour le nouveau Mac mini a une influence directe sur les performances de lecture et d'écriture, améliorant la réactivité globale du système.