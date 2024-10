Sous le capot, ce nouveau Mac mini embarquera la puce M4 dans sa version standard, mais aussi une déclinaison plus musclée baptisée M4 Pro. Cette dernière pourra intégrer jusqu'à 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU, de quoi offrir de belles performances pour les créatifs et les professionnels exigeants. La mémoire unifiée pourra grimper jusqu'à 64 Go, tandis que le stockage SSD pourra atteindre 8 To. Une configuration qui place désormais le Mac mini dans la cour des grands, capable de rivaliser avec le Mac Studio sur certains aspects.