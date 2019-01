ZOTAC présente son nouveau mini PC ZBOX Magnus, doté d'une RTX 2070

A lire aussi :

Un Core i5 économe en énergie, une RTX 2070... mais pas de stockage

Il y a deux semaines, le constructeur évoquait l'arrivée prochaine de nouvelles références dans sa gamme de mini PC ZBOX. Parmi les modèles présentés, une certaine ZBOX Magnus EC qui devait intégrer une GeForce RTX et un Core i5 de huitième génération. On apprend aujourd'hui d'un communiqué , qu'il s'agira plus précisément d'un i5-8400T et d'une RTX 2070. La machine est décrite par Zotac comme étant destinée aux "".Le Core i5 choisi par Zotac profite de 6 cores et d'une fréquence comprise entre 1,70 GHz et 3,30GHz en mode turbo, le tout pour 35 Watts de TDP. La GeForce RTX 2070 sera quant à elle chargée d'assurer le spectacle sur le plan graphique. Parallèlement au combo CPU/GPU, la ZBOX Magnus EC pourra embarquer jusqu'à 32 Go de DDR4, mais sera livrée par défaut sans stockage.Zotac indique dans son communiqué qu'un slot pour SSD M.2 est disponible, au même titre qu'un emplacement pour un support de stockage au format 2,5 pouces. Un slot dédié à une barrette Intel Optane est également évoqué pour booster les performances d'un éventuel disque-dur.Côté connectivité enfin, il faut ici tabler sur une sortie HDMI 2.0, trois sorties DisplayPort 1,4, et une sortie DVI-D. L'appareil sera ainsi capable de prendre en charge quatre écrans simultanément, est-il précisé. Six ports USB 3.1 Gen2 sont par ailleurs présents et complétés d'une entrée USB Type-C 10 Gbps et d'une puce Killer Networking chargée de gérer à la fois le port Ethernet et la connectivité WiFi.Pour l'heure, Zotac n'a pas encore précisé de prix ou de date de lancement pour ce produit.