CES 2019 - Zotac dévoile son nouveau mini PC gamer

Le Mek Mini : un PC Gamer petit, mais costaud, pensé avant tout pour l'esport et les LAN-party.

Une nouvelle génération de Zbox en vue chez Zotac

Présenté comme l'une des machines dédiées au jeu les plus compactes du marché, lese contente d'un volume total de 9,18 litres pour embarquer un processeur Intel Core i7 à six cœurs, 16 Go de mémoire vive en DDR4, ainsi qu'une GeForce RTX signée. L'ensemble est intégré à un châssis étudié pouret favoriser un refroidissement décent, sans pour autant sacrifier la compacité de l'ensemble.Avec ce modèle, la cible de Zotac est clairement identifiée. Le constructeur cherche avant tout à capter l'attention des, des particuliers amateurs de LAN-party ou plus largement des utilisateurs en demande de machines faciles à transporter. La marque décrit d'ailleurs le design de son produit comme étant «», comprenez. L'aspect polyvalent de cette configuration, dont tous les détails n'ont toutefois pas encore été dévoilés, est également pointé par le constructeur basé à Hong-Kong.», lit-on dans le communiqué publié par Zotac.Côté stockage, le Mek Mini table sur un combo SSD au format M.2 et sur un HDD de 2 To. Sa connectivité se voit, pour sa part, épaulée des technologies, visant à assurer au joueur une connexion Ethernet ou Wifi sans faille.Reste qu'à l'heure où nous rédigeons ces lignes, la grille tarifaire du Mek Mini et son créneau précis d'arrivée sur le marchépar Zotac.Comme évoqué plus haut, Zotac présente également plusieurs nouveautés dans sa gamme de Mini PC Zbox. Présentation nous est ainsi faite de la, équipée sans plus de détails d'une GeForce RTX et d'un Core i5 de huitième génération. On y retrouve aussi les technologies Killer Wireless et Killer LAN, destinées à améliorer la connectivité du produit.Lesviennent compléter ce portrait de famille, avec un processeur Intel Xeon (couplé à une Nvidia Quadro P5000) dans le premier cas et un Core i7 (dont la nature précise n'a pas été dévoilée) dans le second. Notons qu'un certains'incruste aux côtés de ses grands frères. Il est, quant à lui, motorisé par un Core i5, dispose de Streamlabs OBS et embarque par défaut une carte de capture Avermedia prenant en charge l'enregistrement en 4K à 30 Hz.Les créneaux de lancement et tarifs respectifs de ces différents modèles n'ont pas encore été dévoilés.