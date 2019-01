CES 2019 | GeForce RTX : le Ray Tracing débarque sur ordinateur portable

Nvidia remet le couvert avec son design Max-Q : performance et autonomie en progrès

On apprend de The Verge , que l'arrivée de ces GPUs sur le marché du laptop se fera de manière similaire au lancement des GTX mobiles de série 10, d'autres références sont donc à prévoir. Peu avare en arguments chocs, Jensen Huang (CEO de Nvidia) promet pour sa part que ces puces seront capables de délivrer « deux fois les performances d'une PS4 Pro » sur un PC portable, avec le Ray-Tracing à la clé naturellement.Sans grande surprise, c'est pour l'essentiel au travers de sa technologie Max-Q, que la firme au caméléon compte répondre à l'épineuse question de l'efficacité énergétique sur laptop. Employé massivement sur les déclinaisons portables des puces Pascal, le design Max-Q permet de limiter au maximum la consommation des GPUs pour leur permettre, entre autres, d'être embarqués sur des terminaux amincis. On reste cette année sur la même idée... mais avec la promesse d'une hausse notable des performances.En mettant les puces d'ancienne générations face à leurs homologues RTX, Nvidia avance ainsi qu'une RTX 2080 Max-Q pourra développer 20 % de performances en plus vis-à-vis d'une GTX 1080, également de lignée Max-Q. Il faudrait ajouter à cela une efficacité énergétique en hausse de 40 %, assure le groupe. De quoi permettre une meilleure autonomie sur certains modèles. Le Stealth de MSI, serait par exemple capable de tenir 8 heures sur batterie.La RTX 2070 Max-Q devrait également profiter d'une puissance de calcul en augmentation de 20 % par rapport à sa grande sœur la GTX 1070, sur les « jeux traditionnels », note un porte-parole des verts. Mais c'est peut-être la mouture mobile de la RTX 2060 qui impressionne le plus, avec un gain de performance chiffré à hauteur de 50 % par Nvidia vis-à-vis de la GTX 1060 Max-Q. Une puce que l'on retrouvait sur de (très) nombreux laptop gaming en 2017 et 2018.En termes de disponibilité, Nvidia indique qu'une grosse quarantaine de laptops de chez Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo Legion, MSI, Razer, ou encore Samsung arriveront sur le marché dès le 29 janvier prochain. La marque explique par ailleurs que Battlefield V et Anthem seront offerts en Bundle pour tout achat d'un PC portable équipé d'une RTX 2080. Les modèles pourvus de RTX 2070 ou 2060 seront quant à eux vendus avec seulement un seul de ces deux titres.