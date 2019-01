CES 2019 - Corsair annonce la Harpoon RGB, une souris gamer sans-fil et ultra réactive

Une connexion 2,4 GHz et une sensibilité de 10 000 dpi

Deux nouvelles références supplémentaires



La Corsair Ironclaw RGB. © Corsair

Source : Corsair

Mais que les allergiques au tout sans-fil se rassurent : il reste tout à fait possible d'utiliser la souris à l'aide d'un câble de recharge USB3 inclus.La proposition dea tout pour être attrayante. Outre le tarif très doux auquel est proposée la, celle-ci est équipée d'un capteur optique de 10 000 dpi,Le mulot tire parti de la technologieà 2,4 GHz, garantissant l'absence de latence à l'utilisation. Elle estafin de pouvoir être appairée à n'importe quel ordinateur portable.Côté autonomie, Corsair annonce une durée de vie de l'accumulateur de 60 heures avant de devoir être rechargé.En plus de la Harpoon RGB, Corsair annonce la disponibilité deset de laLa première dispose d'un capteur de 18 000 dpi et de sept boutons programmables. Elle jouit en outre d'un design plus massif, plus adapté aux joueurs à grande paluche.La seconde profite également d'un capteur ultra sensible de 18 000 dpi pouvant être ajusté le plus finement possible : dpi par dpi. Il s'agit d'une réinvention de la M65 classique, bénéficiant d'un design repensé et d'une petite cure d'amaigrissement avec 97 g sur la balance.