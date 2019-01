CES 2019 - Le Razer Blade 15 passe lui aussi à la GeForce RTX 2080 Max-Q

Razer Blade 15 avec RTX 2060 à partir de 2 299$



Le Razer Blade 15 Mercury White Edition peut également être configuré avec les nouvelles GeForce RTX. © Razer

Source : Communiqué de presse

D'excellentes nouvelles pour les joueurs exigeants, qui s'additionnent à celle de l'arrivée de deux nouvelles dalles impressionnantes sur les: l'une, Full HD, affichant un taux de rafraîchissement de 240 Hz ; l'autre tactile, 4K et OLED.Pour embarquer une(design classique) dans son Razer Blade 15, il vous en coûtera 2 299€.À ce prix, vous disposerez de la version dotée d'un Intel Core i7-8750H, de 16 Go de RAM et d'un écran Full HD de 144 Hz. La carte graphique s'adjoint quant à elle les services de 6 Go de GDDR6.Pour 100€ de plus, soit 2 399$, vous montez en gamme et bénéficiez de laet ses 8 Go de GDDR6. Le stockage passe en contrepartie à 256 Go contre 512 Go avec la 2060.Enfin, le nec plus ultra de las'offrira pour 2 999€, toujours accompagné de 8 Go de GDDR6, d'un écran Full HD 144 Hz, d'un Intel Core i7-8750H et de 16 Go de RAM.. Le modèle classique, embarquant une GTX 1060 Max-Q voit quant à lui son tarif abaissé à 1 599$.