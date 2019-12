Vous n'en rêviez pas et pourtant, un boitier pour NUC reprend le design du Cybertruck de Tesla

Un prix élevé pour un boîtier qui n'en a en réalité que le nom

Lourd, massif et inutile ?

Source : MiniMachines

L'initiative ne plaira pas à tout le monde, mais l'objet en lui-même est impeccablement réalisé. Baptisé CyberNUC, ce boîtier en acier inoxydable, repéré par le site français MiniMachines, est conçu pour accueillir un NUC d'Intel en son sein. Une initiative amusante pour les mordus du Cybertruck... mais qui se monnaye au prix fort.Proposé à 121 euros sur le site MyElectonics (frais de port offerts, même pour les expéditions à l'étranger), ce boîtier est compatible avec les NUC Intel compris entre les générations 5 à 10. Une belle variété de produit qui pourra s'intégrer très simplement, à l'aide de deux vis.Dans les faits, ce boîtier n'est toutefois rien de plus qu'un châssis en acier dans lequel on viendra fixer le véritable boîtier en plastique d'un NUC. De larges parties ouvertes sur le dessous du CyberNUC permettent de passer les câbles sans pour autant chercher à les masquer. Notons par ailleurs que le produit ne propose aucune fonction particulière. Il s'agit purement et simplement d'un objet « esthétique ».Côté poids et dimensions, disons que le CyberNUC n'est pas vraiment un modèle de discrétion. L'objet mesure en effet 26,6 cm de long pour 14,9 cm de large et 8,8 cm de haut. Son poids est annoncé à un kilo tout rond.Comme le souligne MiniMachines, ce boîtier massif compromet l'intérêt d'un NUC, censé justement être une solution qui se fait oublier derrière un écran ou dans un recoin...