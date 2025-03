Alors qu'AMD ne vise pas le haut de gamme sur la génération RDNA 4, les Radeon RX 9070 XT ne sont pas loin de remplir ce rôle, d'autant que le prix public conseillé par le groupe américain est largement dépassé par les revendeurs.

De fait, on peut s'attendre à ce que les futures Radeon RX 9060 ne soient pas aussi bon marché que l'on pouvait l'espérer au départ… mais pour ce type d'informations, il est encore beaucoup trop tôt. AMD elle-même n'a pour l'heure communiqué que sur la sortie des Radeon RX 9060 « avant l'été ». Une manière, bien sûr, de faire patienter les joueurs pas assez fortunés pour investir dans l'un des deux modèles Radeon RX 9070.

Tout porte à croire que deux versions de Radeon RX 9060 sont d'ores et déjà prévues : sans grande surprise, on parle d'une version « XT », plus puissante, et d'une version « tout court », plus abordable.