Moore Threads S30 : un GPU chinois avec décodage AV1 matériel à tout petit prix

En effet, la carte intègre un GPU qui dispose d'à peine 25 % des cœurs de son grand frère présent sur la S80. De fait, malgré la compatibilité OpenGL mise en avant par Moore Threads – laquelle évoque aussi DirectX, mais sans en préciser la version – le jeu vidéo n'est pas dans la ligne de mire du fabricant chinois qui mise sur la vidéo.

La prise en charge matérielle du décodage AV1 – en plus des classiques H264 et H265 – doit permettre de considérablement décharger le processeur du PC sur ce genre de tâches et autorise un usage plus confortable.