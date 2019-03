AMD : les GPU Navi sortiraient en août lors de la gamescom

Crédits : AMD

AMD Navi : un lancement pour la gamescom ?

Navi : un premier benchmark dans la nature



Extrait des résultats du benchmark d'un GPU AMD inconnu. Crédits : Gfx Bench

Et d'après la roadmap publiée cette semaine par AMD , il y a de fortes chances pour que ces nouveaux processeurs soient lancés à l'horizon du Computex, fin mai prochain.Les sources de WCCFtech affirment que le lancement des GPU Navi interviendra "", rapporte notre confrère américain.Une fenêtre de lancement qui nous renverraitpour le lancement de Navi. Une période faste pour les conférences en tout genre, qui pourrait donner l'idée à AMD de présenter ses nouveaux produits au cours du SIGGRAPH, ou plus probablement de la gamescom, qui se tiendra cette année du 20 au 24 août.Si la grand-messe du jeu vidéo européen est l'événement pressenti par les observateurs pour le lancement de, c'est notamment parce qu'avec sa nouvelle génération de GPU, AMD vise avant tout les joueurs. En février dernier, l'équipe rouge sortait sa: une première carte graphique gravée en 7 nm offrant de belles performances en jeu, mais plus encore enpur. Le tout pour un tarif extrêmement prohibitif par-dessus le marché.Il y a quelques jours, un premier benchmark d'un mystérieux GPU baptisé "66AF:F1" est apparu sur la toile. Une puce signée AMD, qui peut s'enorgueillir de résultats en jeu 30% supérieurs à la génération actuelle.En analysant ces résultats, on constate qu'il pourrait s'agir d'une- ce qui viendrait accréditer l'hypothèse d'un GPU Navi. En termes de, la carte fait moins bien que les Vega 56 et 64, mais se pose à égalité avec l'actuelle RX 580.Mais la prudence est de mise. Comme le pointe TechSpot , en remontant le fil de cette source, on tombe sur des pilotes présentant ladite carte comme une "Vega 20". AMD préparerait donc une nouvelle addition à l'actuelle famille de la Radeon VII en plus de Navi ? Réponse - on l'espère - dans quelques mois.