L’architecture Pascal de NVIDIA va être au cœur des GeForce MX destinées aux portables

GeForce MX250

Une ancienne architecture, mais de meilleures performances

Taillées pour les portables entrée de gamme

C'est donc le retour de la finesse de gravure en 14 nm. Les GeForce MX350 et MX330 devraient équiper certains des futurs ordinateurs entrée de gamme vendus en fin de l'année. Une alternative moins coûteuse à la génération Turing Si la nouvelle série MX3XX s'appuie sur l'architecture Pascal, elle bénéficie de meilleures performances que ses prédécesseurs. La MX330 utilise un GPU GP108 de 384 cœurs CUDA. La MX350 est logiquement plus puissante, avec un GPU GP107 de 640 cœurs CUDA. Ces nouvelles références remplaceront respectivement la MX250 et la GTX 1050M.L'augmentation du nombre de cœurs CUDA entraîne un gain de performance significatif. Quand la MX250 se base sur 384 cœurs CUDA, la MX350 en emploie 640. Pour NVIDIA, c'est une manière de répondre aux APU Ryzen 4000 de AMD.Ressusciter une ancienne architecture permet à NVIDIA d'offrir aux constructeurs une solution rentable. Des performances suffisantes pour de l'entrée de gamme, et plus économiques que l'architecture Turing . D'après les rumeurs, la sortie de ces nouvelles références est pour bientôt : le mois de février a été évoqué.En revanche, on ne connaît pas encore la configuration mémoire. La génération précédente proposait 7 Go de GDDR5 64 bits. Parallèlement, le nombre de watts n'a pas été abordé. Les MX250 et MX 150 sont proposées en 25 W et 10 W.