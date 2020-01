NVIDIA : il y aura bien une variante Max-Q pour les GeForce RTX 2080 SUPER

© WCCFTech

La RTX 2080 SUPER Max-Q en goguette sur GeekBench

Pas encore de spécifications officielles à se mettre sous la dent...

Pour permettre l'intégration de GPU dédiés performants dans nos laptops, mais adaptés à leur nature compacte et à leurs besoins en autonomie, NVIDIA mettait au point il y a quelques années le design Max-Q. Ce dernier consiste à prendre des puces pleine taille et à baisser leurs fréquences de fonctionnement pour les rendre plus adaptées au monde PC portable. Alors que la RTX 2080 Max-Q est actuellement le GPU le plus performant accessible sur laptop, une certaine RTX 2080 SUPER Max-Q serait sur le point de faire son apparition sur le marché.L'information nous vient de Twitter et plus précisément d'Apisak, un utilisateur connu pour ses trouvailles souvent vérifiées. L'intéressé a partagé sur la plateforme un lien vers une entrée présente depuis peu sur la base de données de GeekBench. On y découvre tout bêtement la mention d'une RTX 2080 SUPER Max-Q.D'après la base de donnée de l'outil de benchmark, cette nouvelle puce GPU à basse consommation est couplée à un processeur Intel qui, lui non plus, n'a pas encore été annoncé : le Core i9-10980HK. On ignore par contre quel est le modèle de laptop qui embarque ces deux composants, tout autant que le constructeur qui en est à l'origine.Si l'on manque encore de détails officiels quant aux spécificités techniques de cette nouvelle RTX 2080 SUPER Max-Q, GeekBench fait mention de 48 unités de calcul, soit autant que la RTX 2080 SUPER classique. On devrait donc y retrouver 3 072 cores CUDA. La fréquence indiquée ici, 1,23 GHz, concerne pour sa part le laptop qui est passé sous GeekBench... et n'est donc pas nécessairement représentatif de ce que la puce proposera par défaut.La RTX 2080 SUPER Max-Q serait quoi qu'il en soit équipée (sans surprise) de 8 Go de mémoire GDDR6 profitant d'un bus 256 bit. On ignore quelles fréquences sont appliquées à ces 8 Go de GDDR6, mais Tom's Hardware est confiant en ce qui concerne les RT cores intégrés à cette puce basse consommation : ils devraient bel et bien être au nombre de 48.Côté performances enfin, cette RTX 2080 SUPER Max-Q devrait se loger derrière la RTX 2080 SUPER desktop, mais devant la RTX 2080 Max-Q (non SUPER). Une belle amélioration en vue, donc, tout du moins si les constructeurs de laptops parviennent à coupler cette nouvelle puce GPU à des systèmes de dissipation efficaces.