NVIDIA : les specs des GeForce 3080 & 3070 auraient fuité

NVIDIA « Ampère » : à quoi s'attendre ?

GA100 : 8 GPC (Graphics Processing Clusters) - 8 TPC (Texture Processing Clusters) - 2 SM ( Streaming Multiprocessors ) - 6 144 bit

GA102 : 7 GPC - 6 TPC - 2 SM - 384 bit

GA103 : 6 GPC - 5 TPC - 2 SM - 320 bit

GA104 : 6 GPC - 4 TPC - 2 SM - 256 bit

GA106 : 3 GPC - 5 TPC - 2 SM - 192 bit

GA107 : 2 GPC - 5 TPC - 2 SM - 128 bit

Nous tenons peut-être ce que pourraient être les premières caractéristiques techniques des RTX 3080 et 3070. Pour rappel, ces deux cartes graphiques (dont les noms définitifs restent encore à confirmer) profiteront de la nouvelle architecture GPU de NVIDIA : Ampère (gravée en 7 nm par TSMC et Samsung), et pourraient être lancées à la rentrée 2020... deux ans après l'introduction sur le marché des premières cartes Turing, lancées pour leur part en septembre 2018. Plusieurs sources relaient en cette fin janvier les spécifications de trois nouvelles puces GPU : les GA103, GA104 et GA102. Selon toute vraisemblance, les deux premières serviront respectivement aux RTX 3080 et 3070.Selon WCCFtech, NVIDIA procéderait avec son architecture Ampère comme avec les générations Pascal et Volta, en développant une puce « maîtresse » : la GA100 dans le cas présent, ultra puissante et réservée au monde des supercalculateurs, à partir de laquelle seraient déclinées des variantes moins performantes destinées au monde du gaming. Ces dernières seraient ni plus ni moins que les GA102, GA103 et GA104 évoquées plus haut. D'autres déclinaisons seraient toutefois prévues. En mai dernier, un premierde puces Ampère fuitait sur le net, sans parvenir à être confirmé. En voici le détail et les principales spécifications :Si pour l'heure aucune de ces spécifications n'est officielle, l'arrivée récente du GPU GA104 dans les listings de l'EEC apportent du crédit à ces précédentes fuites. Toujours selon WCCFTech, cet enregistrement auprès de l'EEC pointerait vers une annonce de NVIDIA en mars, durant la GTC (GPU Technology Conference) édition 2020. Affaire à suivre.Notons par ailleurs que les informations en fuite ces derniers jours laissent entendre que NVIDIA utiliserait les GA103 et GA104 pour ses RTX 3080 et 3070 respectivement. Il s'agirait là d'une nouveauté, puisque les actuelles RTX 2070 utilisent un GPU de série GXX06, moins performant. NVIDIA pourrait donc viser un nivellement vers le haut pour ses cartes premium.Principal intérêt d'Ampère ? Les optimisations qu'elle apportera aux RT cores et Tensor cores intégrés pour la première fois aux cartes Turing. De quoi permettre à NVIDIA d'accoucher de cartes nettement plus à l'aise avec le Ray tracing , y compris dans les définitions les plus élevées. Autre atout d'Ampère : l'apport présumé du protocole PCIe 4.0, qui permettrait notamment de bien meilleures bande-passantes.Mais venons-en aux spécifications des RTX 3080 et 3070.La 3080 remplacera la RTX 2080 en embarquant, si l'on en croit ces premières fuites, un total de 60 Streaming Multiprocessors pour 3 840 cores CUDA (contre « seulement » 3 070 pour la 2080). NVIDIA pourrait en outre miser sur des fréquences plus élevées en profitant du procédé de gravure en 7 nm pour maximiser l'efficacité de ses nouvelles puces. La RTX 3080 devrait par ailleurs disposer d'une interface mémoire 320 bit, pour 10 ou 20 Go de GDDR6.Pour frapper un grand coup, les verts pourraient en effet choisir de passer à 20 Go de mémoire vidéo... mais ils pourraient aussi être freinés dans cet élan par le coût (et les pénuries dues à l'arrivée cette année des nouvelles consoles ) de la mémoire GDDR6. En tablant sur 10 Go seulement, la marque proposerait tout de même 2 Go de GDDR6 en plus que sur son actuelle RTX 2080. La RTX 3080 pourrait en outre compter sur des modules de 16 Gbps pour une bande passante maximale de 640 Go/s (contre 496 Go/s sur la 2080).La RTX 3070 serait pour sa part (un peu) moins bien lotie. La carte se contenterait en effet de 48 Streaming Multiprocessors pour 3 072 cores CUDA, le tout complété d'un bus 256 bit dédié à 8 ou 16 Go de GDDR6. Là encore le coût et la disponibilité de GDDR6 seront déterminants, note WCCFTech.En passant, près d'un an après AMD, à la gravure en 7 nm, NVIDIA aura tout loisir de perfectionner l'efficacité énergétique de ses prochaines cartes graphique. Ampère serait ainsi 50 % plus performante que Turing tout en divisant par deux la consommation . Si ces rumeurs s'avèrent, une RTX 3070 sera capable d'égaler (voire même dépasser) les performances d'une RTX 2080 Ti, tout en consommant moins et en étant proposé à un tarif bien inférieur.Une très jolie promesse sur le papier puisqu'une puce consommant peu ou prou autant qu'une RTX 2060 (soit 125 à 150 watts) serait alors capable d'égaler l'actuelle solution (très) haut de gamme des verts. La 4K en 60 FPS, avec le Ray tracing, activé serait par ailleurs un acquis à partir de la RTX 3070... Chose qui n'est même pas encore tout à fait pensable avec une RTX 2080 SUPER à l'heure actuelle.Comme évoqué en début d'article, il nous faudra patienter encore quelque mois pour en savoir plus sur ces nouvelles cartes graphiques et leurs capacités. NVIDIA pourrait en l'état présenter son architecture Ampère en mars et lancer ses premières cartes graphiques de nouvelle génération au second semestre 2020.