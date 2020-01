Vers une baisse des prix des GeForce RTX 2060 pour confronter les Radeon RX 5600 XT ?

© WCCFTech

La RTX 2060 encore plus alléchante pour jouer en 1080p tous détails (et ray-tracing) à fond ?

La EVGA RTX 2060 KO Edition : késako ?

Qu'attendre de la RTX 2060 ? Lancée en début d'année 2019 et remplacée quelques mois plus tard par la RTX 2060 SUPER, plus performante, la RTX 2060 « classique » vit un début de retraite paisible marqué par une légère baisse de prix suite à l'annonce de sa remplaçante. Si l'on en croit EVGA, la chose pourrait franchir un nouveau palier. Et pour cause, la marque, partenaire de NVIDIA, a profité du CES pour dévoiler une RTX 2060 KO Edition. Sa particularité ? Etre annoncée à 50 dollars de moins qu'une RTX 2060 classique, soit 299 dollars en lieu et place des 349 dollars normalement demandés.Si la RTX 2060 est une excellente carte graphique, son positionnement tarifaire actuel la coince entre la RTX 2060 SUPER, plus véloce et proposée à un peu moins de 400 dollars, et les GTX 16XX , égrainées par NVIDIA tout au long ou presque de l'année 2019. Moins performantes que la RTX 2060, ces dernières disposent toutefois d'un rapport performance prix plus avantageux. Un avantage qui pourrait s'estomper si les partenaires de NVIDIA commercialisent peu à peu des RTX 2060 à moins de 300 dollars.Ce serait en tout cas le but de NVIDIA, qui favoriserait la vente de RTX 2060 à des tarifs inférieurs. Pour ce faire, le groupe pourrait carrément introduire une nouvelle lignée de RTX 2060, plus abordable, mais pas castrée pour autant... tout du moins si l'on en croit EVGA. Il s'agirait alors de la puce idéale pour jouer en 1080p avec tous les détails à fond, y compris le ray-tracing. Une bonne affaire pour un prix contenu, d'autant que la carte se montrer également capable en 1440p.Aperçue sur le stand EVGA, la RTX 2060 KO Edition du constructeur serait le premier exemplaire de cette nouvelle vague de RTX 2060. En termes d'apparence, cette nouvelle carte reprend à s'y méprendre le design de la GTX 1660 SUPER SC Ultra Black d'EVGA, avec un PCB raccourci, deux ventilateurs, un connecteur 8 pin pour l'alimentation et des ports HDMI DVI et DisplayPort.Sur le papier, cette nouvelle RTX 2060 arriverait devant la RX 5600 XT d'AMD, pour seulement 20 dollars de plus. Lors de l'annonce de sa nouvelle carte milieu de gamme, AMD avait indiqué qu'elle serait 15 % plus rapide qu'une GTX 1660 SUPER et 20 % plus performante qu'une RTX 1660 Ti.Avec sa RTX 2060 KO Edition, EVGA proposerait pour sa part 20 % de performances en plus face à la GTX 1660 SUPER (et donc un écart de 5 % face à la RX 5600 XT), tout en embarquant les dernières technologies de NVIDIA : le ray-tracing et le DLSS. Le jeu pourrait tout à fait en valoir la chandelle...