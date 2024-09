Là où les Pulse 14 et 16 veulent tirer leur épingle du jeu, c'est sur le rapport performances-prix. En fonction de la configuration choisie (FHD+ ou QHD+), les deux appareils pourront respectivement s'armer d'un processeur Intel Core Ultra 5-125H à 14 cœurs ou d'un Core Ultra 7-155H à 16 cœurs. Côté GPU, la déception est toutefois de mise. Et pour cause, sur la version la plus accessible des deux appareils, seule la partie graphique Intel Arc, intégrée au processeur, est d'actualité.

Il faudra donc débourser plus pour obtenir les versions réellement puissantes des Pulse 14 et 16, équipées cette fois d'une GeForce RTX 4050 ou RTX 4060. Nous avons contacté Thomson pour savoir quels seront les tarifs appliqués à ces configurations, mais aussi quelles sont les configurations TGP des deux GPU. Nous attendons une réponse.

Quoi qu'il en soit, les Pulse 14 et 16 viennent avec 16 ou 32 Go de DDR5 à 5 600 MHz, et 512 Go à 1 To de SSD M.2 PCIe Gen 4. On y retrouve une connectivité Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7 en fonction des variantes, et Bluetooth 5.3. Côté connectiques, les deux engins sont également bien pourvus, avec un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2, une prise RJ45, une sortie HDMI et un lecteur micro-SD.