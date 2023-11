Thomson ROXXOR : une gamme complète de PC portables gamer à prix serrés

On monte en gamme avec les Roxxor G16 et G17 qui iront chatouiller les ténors du marché avec des fiches techniques plus musclées… et des prix fatalement plus élevés. Le G16 sera ainsi commercialisé à 2 299 euros, contre une fourchette allant de 2 999 à 3 699 euros pour le G17 d'après le communiqué de Thomson France que nous avons reçu.

Pour ce prix, le G16 peut compter sur un puissant Core i9-13900H couplé à 32 Go de DDR5 cadencée à 4800 MHz et à une RTX 4070. On y trouve un écran de 16 pouces QHD+ et 16:10 montant à 240 Hz cette fois. Côté stockage, l'appareil abrite un SSD de 1 To et s'alimente sur une batterie de 73 Wh pour une autonomie annoncée aux alentours de 7 heures… ce dont nous doutons fortement compte tenu de ce que propose la concurrence équipée de la sorte.

On découvre par contre que le G16 ne dépassera pas les 1,99 cm d'épaisseur pour 3,29 kg, ce qui fera de lui un produit compact, mais plutôt lourd.