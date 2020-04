Intel Core 10e génération : 10 coeurs et 20 threads jusqu'à 5,30 GHz pour l'i9

© JHVEPhoto / Shutterstock

Core i9, i7 et i5... Peu à peu, la nouvelle gamme de processeurs de bureau d'Intel se fait moins mystérieuse, alors que son lancement devrait intervenir dans les prochaines semaines . Pour rivaliser avec AMD, Intel mise cette année sur une multiplication des cœurs et une hausse notable des fréquences. L'idée ? Insuffler encore un peu de vie à un procédé de gravure 14 nm utilisé jusqu'à plus soif. Reste que la méthode devrait permettre une montée en gamme intéressante par rapport aux actuelles puces desktop de neuvième génération.D'après les visuels dénichés par VideoCardz et relayés par TechPowerUp, Intel miserait notamment sur un Core i9 doté de 10 cœurs et 20 threads, pour des fréquences qui atteindraient les 5,30 GHz grâce à la technologie Thermal Velocity Boost. Côté Core i7, on retrouverait 8 cœurs et 16 threads avec un maximum de 5,10 GHz en TVB. La vraie nouveauté viendrait toutefois du prochain Core i5 d'Intel.La chose était pressentie depuis des semaines, et elle se confirme : ce nouveau Core i5-10600K profiterait bien de l'hyperthreading . Une première pour Intel qui n'a pas permis d'hyperthreading sur les Core i5 depuis sa seconde génération de processeurs Core, il y a huit ans. Ainsi aidée, cette nouvelle puce serait capable de développer 6 cœurs et 12 threads pour des fréquences maximales de 4,80 GHz.Le Core i5-10600K serait notamment capable de surclasser le Core i7-8700K (6 cœurs/12 threads, pour 4,70 GHz en boost), tout en se montrant 35 % plus intéressant en termes de rapport performances/prix.Ce constat devrait logiquement s'étendre au Core i7-10700K , qui se montrerait de son côté plus véloce de 100 MHz que l'actuel Core i9-9900K, tout en proposant un rapport performances prix 30 % plus avantageux selon TPU... tout du moins si ce nouveau Core i7 conserve peu ou prou le tarif du Core i7-9700K.Dans la même logique, si le nouveau Core i9-10900K est maintenu sur la même grille tarifaire que le Core i9-9900K , il se montrerait environ 25 % plus intéressant, avec des performances single-core et multi-core supérieures, et 300 MHz de plus en boost pour un prix que l'on aime à croire similaire au modèle actuel.Il est en tout cas évident que la marge de manœuvre tarifaire d'Intel sera beaucoup plus restreinte que par le passé, l'ensemble de ses nouveaux processeurs étant sur le point d'être concurrencé par les puces Ryzen de troisième génération lancées l'année dernière par AMD. Le Ryzen 3900X , équipé de 12 cœurs, est ainsi positionné à 480 euros environ. Il sera, dans ces conditions, difficile pour Intel de faire passer son nouveau Core i9 à plus de 500 voire 550 euros.Une bonne nouvelle pour le consommateur, d'autant qu'AMD serait prêt à raboter encore un peu plus le prix de ses Ryzen 3000 dans les prochains mois...