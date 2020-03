Intel : l'annonce de sa 10e génération de processeurs de bureau prévue pour le 30 avril ?

© JHVEPhoto / Shutterstock

Vers une annonce le 30 avril ?

En dépit d'une conjoncture sanitaire fort peu favorable, Intel ferait bien de ne plus trop traîner pour annoncer, puis lancer si possible dans la foulée, ses nouveaux processeurs de bureau. Sous architecture Comet Lake, et donc toujours gravés en 14 nm, ces derniers auront pour objectif de prendre un peu d'avance sur AMD, qui lancerait pour sa part dès cet automne ses puces Ryzen de quatrième génération.D'après le site espagnol El Chapuzas Informatico , Intel annoncerait ses nouveaux processeurs desktop le 30 avril prochain, probablement à la faveur d'un événement retransmis en streaming. Une date qui ne colle toutefois pas avec les fins d'embargo fixées par Intel sur la seconde semaine de mai, note Tom's Hardware. Si les informations d'El Chapuzas Informatico sont justes, nous devrions néanmoins avoir des nouvelles d'Intel sous peu.Pour rappel, les puces de bureau Comet Lake-S seront suivies sur le marché par les processeurs Rocket Lake-S sur lesquelles Intel travaille également. Ces dernières, que nous évoquions il y a peu , pourraient être commercialisées dès la fin d'année 2020.