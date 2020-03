Intel : de nouveaux CPUs Ice Lake "N" apparaissent en ligne... S'agirait-il de ceux du Macbook Air ?

© Apple

Cette semaine, Intel a ajouté trois nouvelles références de processeurs à basse consommation 10 nm Ice Lake à sa base de données ARK (recensant toutes les puces lancées) : les Core i7-1060NG7, Core i5-1030NG7, et Core i3-1000NG4. Trois processeurs qui héritent d'une nomenclature différente des autres puces Ice Lake, et de spécifications légèrement remaniées. Il s'agit très probablement des trois processeurs qu'Apple propose sur ses différentes versions de MacBook Air 2020, annoncé la semaine dernière par l'intermédiaire d'un simple communiqué (coronavirus oblige)... et lancé dans la foulée.Par rapport à leurs équivalents « non N », deux de ces trois nouveaux processeurs disposent de fréquences de base revues à la hausse et d'un TDP qui, en conséquence, grimpe légèrement. Le gain de performances est modeste, mais pas anodin pour autant, avec 200 MHz de plus pour le Core i7-1060NG7 et 300 MHZ supplémentaires pour le Core i5-1030NG7. Leurs TDP respectifs sont pour leur part rehaussés de 1 watt seulement. Le Core i3-1000NG4, lui, ne profite toutefois pas de cette distribution de mégahertz.Un rapide coup d'œil à la fiche technique du nouveau MacBook Air suffit à comprendre que ses processeurs profitent exactement des mêmes fréquences que celles des puces « N » référencées sur la base ARK. Un secret de polichinelle à ce stade...Ces puces « N » ont par contre en commun de disposer d'enveloppes de tailles réduites par rapport aux CPUs Ice Lake-U « classiques ». Désignée par l'appellation « T5 » cette enveloppe se limite à des dimensions de 22 mm par 16,5 mm, soit une réduction de taille de 22 %. Plus compactes, elles permettent de laisser plus de place à d'autres composants sur la carte-mère.Contacté par AnandTech au sujet de cette nouvelle nomenclature, Intel s'est fendu d'un communiqué relativement explicite pour qui sait lire entre les lignes... mais sans trop en dire non plus.», a indiqué la marque.Comme le précise AnandTech, Intel accepte parfois de modifier légèrement certains de ces produits existants pour des clients importants, prêts à réaliser des commandes massives. Ce fut le cas pour HP et pour Apple, entre autres. Il est très probable que pour signer cet accord avec Intel, Apple ait dû réaliser une commande de plusieurs millions de processeurs. Ce qui autorise naturellement quelques passe-droits.