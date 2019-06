Intel Ice Lake vs Skylake : +40% d'instructions dans le meilleur des cas, +18% en moyenne

Des performances légèrement inférieures à Skylake dans le pire des cas

Ice Lake capable de rivaliser sans mal avec les Ryzen de 3ème génération ?

Source : TechPowerUp

En mai, et après de longs mois d'attente,fournissait les premières estimations de performances pour ses futurs processeurs Ice Lake . Basés sur des cores «» annoncés en décembre, et gravés en 10 nm, ces nouveauxfont aujourd'hui l'objet d'une comparaison un peu plus formelle vis-à-vis des puces de génération. Comme le rappelle, il s'agit là d'une comparaison pertinente :reste en effet l'architecture mère des récentes itérations « Kaby Lake » et « Coffee Lake ».Pour mesurer les performances de sesa eu recours à des benchmarks(synthetic benchmarks). Ces derniers sont réalisés dans des conditions bien particulières pour évaluer les performances de composants, sans que d'autres facteurs ne puissent les affecter. Ils se différencient donc des benchmarks réalisés sur des machines montées et utilisables par le commun des mortels, et peuvent par conséquent différer de ce que l'utilisateur final constatera une fois le produit disponible et utilisable au quotidien.Avec ses(réalisés sur des outils comme SPEC 2016, SPEC 2017, SYSMark 2014 SE, WebXprt, ou encore CineBench R15),annonce un gain dedans le meilleur des cas face à Skylake. La moyenne se situerait aux environs de 18% selon le fondeur, tandis que les pucesse monteraient « légèrement » moins performantes que leurs homologues Skylake dans le pire des scénarios possibles., explique pour sa partLe site spécialisé agrémente les chiffres communiqués par, de mesures fuitées sur un forum chinois. Un membre dudit forum aurait été en mesure de mettre la main sur une. Sur le benchmark interne au logiciel CPU-Z, cette puce - cadencée à 3,60 GHz - atteindrait un score supposé de 630 points en single thread.Pour faire aussi bien (voire, dans les faits, un peu mieux), unnécessite d'être cadencé à 4,70 GHz et undoit pour sa part atteindre le seuil des 5,20 GHz.Pour rappel, la génération Ice Lake d'Intel doit arriverà travers des puces (4 cores / 8 threads) basse consommation destinées aux laptops. Les variantes de bureau, elles, ne sont pas attendues avant 2020.