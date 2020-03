Le MacBook Air bénéficie d'une légère mise à jour et du retour au clavier à ciseaux

© Apple

En même temps que l'annonce de son nouvel iPad Pro , Apple met à jour son MacBook Air 13 pouces pour une révision purement technique.L' ordinateur portable passe aux processeurs Intel de 10e génération gravés en 10 nm. Ils offriront par exemple, et selon le constructeur, une puissance doublée et une augmentation de 80 % de la partie graphique avec le Core i7 comparé au MacBook Air de génération précédente.L'ajout notable de ce nouveau MacBook Air reste le clavier à ciseaux, qui remplace le polémique modèle papillon . Ce nouveau type de clavier, malgré plusieurs révisions, n'a jamais été suffisamment solide et a provoqué de nombreux retours en SAV pour les utilisateurs. Le modèle à ciseaux a été introduit avec le MacBook Pro 16 pouces et va donc s'étendre progressivement à l'ensemble de la gamme.Apple double enfin le stockage par défaut, qui passe de 128 à 256 Go de stockage, pour un prix de base qui reste fixé à 1 199 € pour la configuration incluant un processeur Intel Core i3 à 1,1 GHz et Turbo Boost jusqu'à 3,2 GHz.Le Mac mini a été quelque peu oublié par Apple ces derniers mois. L'erreur est désormais réparée et l'ordinateur a aussi le droit à sa révision, bien qu'elle ne concerne que le stockage, qui passe de 128 à 256 Go pour la version de base et de 256 à 512 Go pour la configuration supérieure.Apple en profite pour faire gonfler les prix de sa machine, qui passe à 929 € prix de départ (contre 819 € auparavant) et 1 279 € pour la configuration la mieux dotée.